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Число оставшихся без света жителей Ростовской области возросло до 195 тысяч

В Ростовской области из-за погодных условий без электроснабжения остались почти 195 тыс. человек в 282 населенных пунктах, сообщило Минэнерго. Накануне ведомство сообщало о 70 тыс. человек, оставшихся без света из-за налипания снега и обледенения линий электропередач.
Источник: РИА "Новости"

«Толщина гололёда на проводах достигает почти 40 мм. Под тяжестью льда провода и грозозащитные тросы на ЛЭП обрываются, что приводит к технологическим нарушениям», — говорится в сообщении Минэнерго.

В нем отмечается, что гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры. В восстановительных работах участвует 81 бригада специалистов (283 человека) и 109 единиц спецтехники.

10 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что массовые отключения электроэнергии произошли в Шахтах Красносулинском, Усть-Донецком, Волгододонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов области. По состоянию на 22:00 мск 10 февраля, электроснабжение было восстановлено в 14 населенных пунктах Октябрьского и Белокалитвинского районов, а также в части Волгодонска и Шахт.

МЧС