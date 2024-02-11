Число оставшихся без света жителей Ростовской области возросло до 195 тысяч

10 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что массовые отключения электроэнергии произошли в Шахтах Красносулинском, Усть-Донецком, Волгододонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов области. По состоянию на 22:00 мск 10 февраля, электроснабжение было восстановлено в 14 населенных пунктах Октябрьского и Белокалитвинского районов, а также в части Волгодонска и Шахт.