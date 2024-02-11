Число оставшихся без света жителей Ростовской области возросло до 195 тысяч

«Толщина гололёда на проводах достигает почти 40 мм. Под тяжестью льда провода и грозозащитные тросы на ЛЭП обрываются, что приводит к технологическим нарушениям», — говорится в сообщении Минэнерго.
В нем отмечается, что гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры. В восстановительных работах участвует 81 бригада специалистов (283 человека) и 109 единиц спецтехники.
10 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что массовые отключения электроэнергии произошли в Шахтах Красносулинском, Усть-Донецком, Волгододонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов области. По состоянию на 22:00 мск 10 февраля, электроснабжение было восстановлено в 14 населенных пунктах Октябрьского и Белокалитвинского районов, а также в части Волгодонска и Шахт.