Лавина полностью перекрыла областную дорогу в ВКО

На 132 км автодороги областного значения «Усть-Каменогорск — село Таргын — Самарское» в связи с обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход снежной лавины, сообщает Zakon.kz.