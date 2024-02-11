Подтопления талыми водами фиксируются в Брестской и Гомельской областях

Из-за подъема уровня воды в реках Западный Буг и Смердь произошли подтопления 12 подворий и 2 участков дорог (протяженностью 600 м каждый, максимальный уровень воды 15 см) в Бресте и 6 подворий на территории Лунинецкого района Брестской области.