Подтопления талыми водами фиксируются в Брестской и Гомельской областях

За прошедшие сутки поступили сообщения о подтоплениях талыми водами 1 подворья в Лунинецком районе Брестской области и 1 частного жилого дома, 6 подворий, 5 хозяйственных построек и 4 дачных домов в Добрушском, Житковичском и Светлогорском районах Гомельской области.
В результате подъема уровня воды в реке Припять произошли подтопления 5 дачных домов, 5 подворий, 2 хозяйственных построек и 1 участка дороги протяженность 500 м (максимальный уровень воды 20 см) на территории садового товарищества возле д. Лубня Мозырского района, 3 подворий и1 хозяйственной постройки в д. Переровский Млынок Житковичского района Гомельской области.
Из-за подъема уровня воды в реках Западный Буг и Смердь произошли подтопления 12 подворий и 2 участков дорог (протяженностью 600 м каждый, максимальный уровень воды 15 см) в Бресте и 6 подворий на территории Лунинецкого района Брестской области.
Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки.