Стало известно о нападении экс-бойца «Вагнера» на полицейского под Красноярском

Участник СВО, по сообщениям телеграм-каналов, препятствовал задержанию.
Как стало известно, неизвестные хотели взломать дверь одной из квартир в поселке Емельяново. Соседи вызвали полицию, сотрудники которой обнаружили на месте пьяного 37-летнего Сергея Ю., ранее судимого и затем служившего в частной военной компании.
При попытке задержания, как сообщают авторы публикаций, боец сломал нос сержанту полиции. Но доставить в полицию его все же удалось.
«При этом его приятель (Сергей Ю.) распивал спиртное, находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок», — уточнили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, уточнив, что мужчину предупредили о задержании. После чего тот применил силу.
В ведомстве начали проверку. В телеграм-каналах сообщают, что до участия в СВО задержанный был судим за кражи и грабеж.
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