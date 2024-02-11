Стало известно о нападении экс-бойца «Вагнера» на полицейского под Красноярском

Как стало известно, неизвестные хотели взломать дверь одной из квартир в поселке Емельяново. Соседи вызвали полицию, сотрудники которой обнаружили на месте пьяного 37-летнего Сергея Ю., ранее судимого и затем служившего в частной военной компании.

При попытке задержания, как сообщают авторы публикаций, боец сломал нос сержанту полиции. Но доставить в полицию его все же удалось.

Как рассказали «МК в Красноярске» в правоохранительных органах, участник СВО был одним из компании мужчин, которые пытались вскрыть дверь. Один из молодых людей пояснил, что они взламывали замок квартиры своей сожительницы, поскольку та не могла попасть домой. Женщина это подтвердила.