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Стало известно о нападении экс-бойца «Вагнера» на полицейского под Красноярском

В сети появилось сообщение о нападении бывшего бойца ЧВК «Вагнер» на полицейского в райцентре Емельяново.
Источник: МК.RU Красноярск

Участник СВО, по сообщениям телеграм-каналов, препятствовал задержанию.

Как стало известно, неизвестные хотели взломать дверь одной из квартир в поселке Емельяново. Соседи вызвали полицию, сотрудники которой обнаружили на месте пьяного 37-летнего Сергея Ю., ранее судимого и затем служившего в частной военной компании.

При попытке задержания, как сообщают авторы публикаций, боец сломал нос сержанту полиции. Но доставить в полицию его все же удалось.

Как рассказали «МК в Красноярске» в правоохранительных органах, участник СВО был одним из компании мужчин, которые пытались вскрыть дверь. Один из молодых людей пояснил, что они взламывали замок квартиры своей сожительницы, поскольку та не могла попасть домой. Женщина это подтвердила.

«При этом его приятель (Сергей Ю.) распивал спиртное, находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок», — уточнили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, уточнив, что мужчину предупредили о задержании. После чего тот применил силу.

В ведомстве начали проверку. В телеграм-каналах сообщают, что до участия в СВО задержанный был судим за кражи и грабеж.

Ранее «Вагнеровца» с игрушечным автоматом задержала полиция в Канске.