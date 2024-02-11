Загадка «шторма века»: в Севастополе найден затонувший корабль

«Сначала я увидела большой якорь, который врос в камень, а уже на обратном пути обнаружила для себя новый объект. Мне показалось, что это просто большой камень, я даже не подозревала, что это может быть творение рук человеческих. Но когда я нырнула еще раз, то поняла, что это все-таки какое-то судно или часть судна», — рассказывает Анна.