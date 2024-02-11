В СВО погиб 52-летний работник агрофирмы из Прикамья Александр Одинцов

Работник агрофирмы из Прикамья Александр Одинцов погиб в ходе СВО, сообщает администрация Карагайского округа.
«С прискорбием сообщаем, что 21 января 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб наш земляк из посёлка Шумиха Александр Одинцов», — сообщает администрация.
Александр работал в агрофирме «Победа», заботился о престарелой матери, рассказали в муниципалитете. В декабре 2023 года он подписал контракт о военной службе и работал в составе эвакуационной группы.
Прощание с военнослужащим состоится 12 февраля в селе Недрва по адресу: улица Советская, 14 (Дом культуры) с 11:00. Митинг пройдёт там же, в 13:00.