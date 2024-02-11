Двое жителей ЗКО арестованы за мат в адрес матерей

«Судом лица К. и Б. признаны виновными в том, что находясь в пределах жилища, выражались нецензурной бранью в адрес своих матерей, то есть совершили правонарушения в семейно-бытовой сфере. Суд, учитывая личность виновных, их поведение до и после суда, мнение потерпевших, наложил им взыскание в виде административного ареста на срок 5 суток» , — говорится в сообщении.