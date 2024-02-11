В Екатеринбурге за сутки произошло три ДТП с пострадавшими

Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«Автоинспекторы зарегистрировали три наезда на пешеходов», — пояснили в ведомстве.
В ГИБДД напоминают, что переходить дорогу следует только по пешеходным переходам, а при их отсутствии по линиям тротуаров.
Водителям необходимо неукоснительно соблюдать правила ПДД. В зимний период нужно двигаться на пониженной скорости, учитывать дорожные и метеорологические условия, исключить опасные перестроения.
Как сообщалось ранее, в уральской столице водитель на иномарке сбил 12-летнего мальчика. Авария случилась днем 10 февраля возле дома № 1 по улице Фучика.