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В Екатеринбурге за сутки произошло три ДТП с пострадавшими

В Екатеринбурге за минувшие сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых травмировались трое человек.
Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«Автоинспекторы зарегистрировали три наезда на пешеходов», — пояснили в ведомстве.

В ГИБДД напоминают, что переходить дорогу следует только по пешеходным переходам, а при их отсутствии по линиям тротуаров.

Водителям необходимо неукоснительно соблюдать правила ПДД. В зимний период нужно двигаться на пониженной скорости, учитывать дорожные и метеорологические условия, исключить опасные перестроения.

Как сообщалось ранее, в уральской столице водитель на иномарке сбил 12-летнего мальчика. Авария случилась днем 10 февраля возле дома № 1 по улице Фучика.