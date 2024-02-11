В Слуцком районе столкнулись две легковушки

Авария произошла 10 февраля, сообщение о ДТП неподалеку от агрогородка Лучники Слуцкого района поступило спасателям днем. Как стало известно, столкнулись два легковых автомобиля Peugeot. Из одной машины спасатели деблокировали водителя: в результате аварии его отбросило на пассажирское сиденье. Передние двери авто были заблокированы. При помощи гидравлического инструмента работники МЧС вскрыли дверь и извлекли водителя, которого передали медикам.