Еще одному подростку грозит ответственность за дебош в ТЦ Нижнего Новгорода

После этого инцидента, у хулигана появился подражатель. На фудкорте в ТЦ «Индиго» подросток также запрыгнул на стол и прокричал оскорбления в адрес полицейских. Все происходящее его друзья записывали на видео, которое после было опубликовано в социальных сетях.