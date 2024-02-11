Еще одному подростку грозит ответственность за дебош в ТЦ Нижнего Новгорода

Еще одному подростку грозит ответственность за хулиганство в ТЦ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Опер пишет».
Напомним, в Нижнем Новгороде 16-летнего подростка привлекли к ответственности за хулиганство. На фудкорте в ТРЦ «Небо» он запрыгнул на стол, чтобы оскорбить полицейских.
После этого инцидента, у хулигана появился подражатель. На фудкорте в ТЦ «Индиго» подросток также запрыгнул на стол и прокричал оскорбления в адрес полицейских. Все происходящее его друзья записывали на видео, которое после было опубликовано в социальных сетях.
Теперь подростку грозит административная ответственность по статье «Мелкое хулиганство».