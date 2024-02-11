Почти 195 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды

Синоптики информируют о налипании мокрого снега и сильном гололеде. Минувшей ночью ледяной циклон сместился в северо-восточные районы области. Толщина льда на проводах достигает почти 40 мм.
Под тяжестью льда провода и грозозащитные тросы на ЛЭП обрываются, что приводит к технологическим нарушениям. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры.
Бригады энергетиков компании продолжают устранять последствия удара ледяной стихии. Восстановительные работы обеспечивает 81 бригада (283 энергетика и 109 единиц спецтехники).