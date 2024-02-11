Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Почти 195 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды

Ростовская область, 11 февраля 2024. DON24.RU. В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались почти 195 тысяч человек в 282 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго РФ.
Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +12°

Синоптики информируют о налипании мокрого снега и сильном гололеде. Минувшей ночью ледяной циклон сместился в северо-восточные районы области. Толщина льда на проводах достигает почти 40 мм.

Под тяжестью льда провода и грозозащитные тросы на ЛЭП обрываются, что приводит к технологическим нарушениям. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры.

Бригады энергетиков компании продолжают устранять последствия удара ледяной стихии. Восстановительные работы обеспечивает 81 бригада (283 энергетика и 109 единиц спецтехники).