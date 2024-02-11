Почти 195 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды

Ростовская область, 11 февраля 2024. DON24.RU. В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались почти 195 тысяч человек в 282 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго РФ.