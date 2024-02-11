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Водителя могут лишить прав за дрифт в центре Ростова

На полгода ростовчанина могут лишить водительских прав за дрифт в центре города.

В Ростове нашли водителя, который устроил дрифт в центре города. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Во время мониторинга социальных сетей полицейские увидели видео, на котором автомобиль делал дрифт на пересечении проспекта Ворошиловского и Пушкинской. На кадрах также было видно, как водитель во время дрифта выехал на встречную полосу.

Нарушителем оказался 24-летний дончанин. В отношении водителя составили административные материалы. Теперь лихачу грозит лишение прав от четырех месяцев до полугода.

ГИБДД
штрафы