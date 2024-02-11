МВД: телефонные мошенники в Беларуси стали еще активнее

Подобные случаи зарегистрированы по всей стране. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
В большинстве случаев для реализации своих замыслов мошенники использовали водителей такси, которые забирали у обманутых людей посылки с деньгами и доставляли их в указанное место. При этом таксистам не было известно о преступных намерениях получателей.
В ведомстве рекомендовали водителям служб доставки обращать внимание на то, в каком эмоциональном состоянии находятся те, кто передает им посылки, а также на объем передаваемых пакетов или коробок.
«Если есть подозрения, что там могут быть полотенца, постельное белье, предметы гардероба или личной гигиены, необходимо оставаться на месте и обратиться в милицию», — сказали в МВД.