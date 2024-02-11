Двое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП в Лыскове

32-летняя водитель автомобиля «Лада Калина» врезалась в «Рено Дастер» при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора на трассе М-7 в Лыскове 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
После этого «Калину» развернуло, и она врезалась сначала в «Ладу Весту», а потом в Dongfeng.
Ранения получила водитель «Лады Калины» и двое ее пассажиров — несовершеннолетних детей.
Кроме того, травмы получил водитель «Рено Дастер».
Всех пострадавших доставили в Лысковскую ЦРБ.
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