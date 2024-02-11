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20-летняя девушка скончалась через неделю после аварии в СКО

В Северо-Казахстанской области не приходя в сознание скончалась 20-летняя девушка, пострадавшая в аварии на трассе в начале февраля, передает корреспондент агентства Kazinform.
Источник: Kazinform

По информации пресс-службы управления здравоохранения, пациентка все это время находилась в запредельной коме. В результате аварии девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, перелом свода и основания черепа.

Еще одна пострадавшая — 45-летняя женщина — остается в коме. Она тоже получила тяжелые травмы. В том числе открытую не проникающую черепно-мозговую, ушиб головного мозга тяжелой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, рваную рану лобной области, перелом свода и основания черепа.

Авария, в которой на месте погиб водитель и пострадали четыре человека, произошла 2 февраля. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.