20-летняя девушка скончалась через неделю после аварии в СКО

По информации пресс-службы управления здравоохранения, пациентка все это время находилась в запредельной коме. В результате аварии девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, перелом свода и основания черепа.
Еще одна пострадавшая — 45-летняя женщина — остается в коме. Она тоже получила тяжелые травмы. В том числе открытую не проникающую черепно-мозговую, ушиб головного мозга тяжелой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, рваную рану лобной области, перелом свода и основания черепа.
Авария, в которой на месте погиб водитель и пострадали четыре человека, произошла 2 февраля. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.