20-летняя девушка скончалась через неделю после аварии в СКО

Еще одна пострадавшая — 45-летняя женщина — остается в коме. Она тоже получила тяжелые травмы. В том числе открытую не проникающую черепно-мозговую, ушиб головного мозга тяжелой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, рваную рану лобной области, перелом свода и основания черепа.