Травмированного белоруса сняли со скалы в Аргентине

В Аргентине помощь спасателей потребовалась белорусу, который совершал восхождение на скалу. Подробности сообщила пресс-служба местных спасателей.
Инцидент со спасением белоруса произошел 6 февраля на острове Огненная Земля. Сообщается, что 29-летний турист из Беларуси в группе осуществлял восхождение на скалу, но получил травму.
Члены местного альпинистского клуба сообщили о ЧП с туристом местную службу спасения около 19.00 часов. Выяснилось, что пострадавший белорус находится в районе скал Пьедрас-Наранхас, которые расположены между тропами к озеру Лагуна Эсмеральда и леднику Охо-дель-Альбино, ему требуется помощь.
В спасательной операции координированно принимали участие сотрудники нескольких организаций. К 23.40 часам спасатели добрались к туристу. Выяснилось, что белорус при восхождении повредил лодыжку и не может передвигаться самостоятельно. После оказания первой медпомощи белорусского туриста начали готовить к эвакуации.
Спуск начался примерно в половине второго ночи, травмированного скалолаза несли на носилках. К машине скорой помощи белоруса доставили в 04.00 утра, его отвезли в больницу поселка Ушуайя в административном центре провинции Огненная Земля.