Травмированного белоруса сняли со скалы в Аргентине

Члены местного альпинистского клуба сообщили о ЧП с туристом местную службу спасения около 19.00 часов. Выяснилось, что пострадавший белорус находится в районе скал Пьедрас-Наранхас, которые расположены между тропами к озеру Лагуна Эсмеральда и леднику Охо-дель-Альбино, ему требуется помощь.