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Южноуральцев предупредили о новой схеме мошенничества

А выглядит она следующим образом: предполагаемой жертве звонит «сотрудник банка» и говорит о необходимости установить новое приложение кредитной организации, так как старое устарело или лишилось поддержки.

После этого присылается ссылка на установку «нового приложения банка», однако, на самом деле программа является вирусом, предназначенным для похищения данных пользователя.

После установки и выдачи всех разрешений программе мгновенно открываются возможности для кражи реквизитов карт и паролей от них. В дальнейшем злоумышленники снимают все деньги со жертв и переводят их на собственные счета.

В полиции предупредили, что банки информируют граждан о необходимости обновления приложения только по официальным каналам, а уточнять информацию нужно на ресурсах кредитной организации.