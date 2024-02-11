Южноуральцев предупредили о новой схеме мошенничества

После этого присылается ссылка на установку «нового приложения банка», однако, на самом деле программа является вирусом, предназначенным для похищения данных пользователя.
После установки и выдачи всех разрешений программе мгновенно открываются возможности для кражи реквизитов карт и паролей от них. В дальнейшем злоумышленники снимают все деньги со жертв и переводят их на собственные счета.
В полиции предупредили, что банки информируют граждан о необходимости обновления приложения только по официальным каналам, а уточнять информацию нужно на ресурсах кредитной организации.