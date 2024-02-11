Обвиняемый в жестоком убийстве Екатерины Карась отрицает свою вину

По его словам, он давно собирался купить себе машину и искал варианты в интернете. Увидел машину Екатерины Карась, которую она выставила на продажу, договорился с ней о том, что приедет в Самару из Татарстана. Машина молодому человеку сразу понравилась. Для приобретения внедорожника обвиняемый был готов даже взять кредит в 2 млн рублей. По его словам, работая каменщиком, он неплохо зарабатывал — от 50 до 90 тысячи рублей в месяц. Для оформления сделки Амирхамза и Екатерина отправились в ГИБДД переоформлять документы. Затем бизнес — леди помогла снять ему квартиру на сутки в Самару. Именно в ГИБДД, по словам обвиняемого, он видел Екатерину Карась живой в последний раз.