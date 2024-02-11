Обвиняемый в жестоком убийстве Екатерины Карась отрицает свою вину

Обвиняемый в жестоком убийстве самарской бизнес-леди Екатерины Карась прервал молчание. Он рассказал свою версию событий журналистам программы «Вести. Дежурная часть». 21 — летний Амирхамза Гиесджонзода заявил съемочной группе: «Лично я ее не убивал» и рассказал свою версию событий.
По его словам, он давно собирался купить себе машину и искал варианты в интернете. Увидел машину Екатерины Карась, которую она выставила на продажу, договорился с ней о том, что приедет в Самару из Татарстана. Машина молодому человеку сразу понравилась. Для приобретения внедорожника обвиняемый был готов даже взять кредит в 2 млн рублей. По его словам, работая каменщиком, он неплохо зарабатывал — от 50 до 90 тысячи рублей в месяц. Для оформления сделки Амирхамза и Екатерина отправились в ГИБДД переоформлять документы. Затем бизнес — леди помогла снять ему квартиру на сутки в Самару. Именно в ГИБДД, по словам обвиняемого, он видел Екатерину Карась живой в последний раз.
Затем ему позвонили и сообщили, что умерла его бабушка, он сел в такси и поехал в Татарстан. Машина осталась у хозяйки. Теперь оценку его действиям и показаниям даст суд, так как расследование уголовного дела близится к завершению. Напомним, что жестокое убийство 34-летней Екатерины Карась произошло 3 июля 2023 года. Около 18 часов вечера горожане увидели, как рядом с домом № 77 на улице Водников из иномарки «Тойота Лендкрузер 200» выкинули на дорогу молодую женщину с перерезанным горлом, а машина скрылась в неизвестном направлении. Прохожие попытались помочь пострадавшей, вызвали скорую помощь и полицию. Но, к сожалению, несмотря на все усилия, медикам женщину спасти не удалось.
Полицейские объявили план «Перехват». Уже через несколько часов черную «Тойота Лендкрузер 200» нашли во дворе одного из домов на улице Самарской. При проведении криминалистической экспертизы со стороны водителя обнаружили кровь. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и выяснили, что он покинул территорию Самарской области. Также полицейские установили машину, на которой передвигался злоумышленник и направили ориентировки в соседние регионы. Благодаря принятым мерам в Казани сотрудники ДПС остановили машину, проходящую по ориентировке, и задержали подозреваемого — уроженца Таджикистана, получившего в 2018 году гражданство России.
По одной из первоначальных версий, подозреваемый приехал в Самару, якобы, чтобы купить машину. Он смотрел четыре дорогие машины. Тремя из них владели мужчины. Одному из них он предложил покататься за городом, чтобы проверить, как автомобиль работает, но автовладелец не согласился. Тогда он начал «обрабатывать» Екатерину Карась, которая также выставила свою машину на продажу. Несколько дней он делал вид, что собирается ее купить и в какой-то момент женщина поняла, что покупатель ее обманывает. В машине возникла ссора и тогда парень достал нож.