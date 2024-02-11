Российские военные поразили в ДНР пункт управления штурмовой бригады ВСУ

«Поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах», — говорится в сводке.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовиков 30-й, 32-й, 43-й и 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах сел Табаевка, Ивановка и Синьковка (Харьковская область). Противник потерял примерно 210 человек убитыми и ранеными и три автомобиля.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе села Дзержинское (ДНР) и Серебрянского лесничества, а также отбила две атаки 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери ВСУ составили около 120 военнослужащих и три автомобиля.
На Донецком направлении Южная группировка отбила 11 атак 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах Белогоровки, Богдановки, Майорска, Ленинского, Новгородского и Новомихайловки (ДНР), нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Нового, Красного, Клещеевки и Курдюмовки. Там уничтожены порядка 325 солдат ВСУ, танк, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и гаубица Д-30.
На Южнодонецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Шевченко, Водяное (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Потери противника составили около 150 военнослужащих и три автомобиля.
На Херсонском направлении российские войска отразили атаку 117-й механизированной бригады в районе села Новопокровка (Запорожская область), нанесли поражение украинским подразделениям в районах сел Вербовое, Работино (Запорожская область), Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловка (Херсонская область). ВСУ потеряли примерно 50 человек, девять автомобилей, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, гаубицу Д-30.
Силы ПВО сбили за сутки 30 украинских беспилотников.