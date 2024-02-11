Российские военные поразили в ДНР пункт управления штурмовой бригады ВСУ

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе села Дзержинское (ДНР) и Серебрянского лесничества, а также отбила две атаки 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери ВСУ составили около 120 военнослужащих и три автомобиля.