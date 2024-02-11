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Российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка, Обрывка Херсонской области, Кривошеевка Луганской народной республики, Клещеевка, Каменка и Артемовск Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12196 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14959 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18469 единиц специальной военной автомобильной техники.