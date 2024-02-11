Российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка, Обрывка Херсонской области, Кривошеевка Луганской народной республики, Клещеевка, Каменка и Артемовск Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12196 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14959 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18469 единиц специальной военной автомобильной техники.