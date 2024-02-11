Минобороны сообщило об отражении 19 атак ВСУ за сутки

На купянском направлении группировка «Запад» отразила пять атак ВСУ районах Табаевки, Ивановки и Синьковки Харьковской области. Еще две атаки военные «Центральной» группировки войск отразили на краснолиманском направлении у Ямполовки ДНР и села Червоная Диброва ЛНР.