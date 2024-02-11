В Котельниковском районе Волгоградской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим ЧС муниципального значения был введен решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Котельниковского района. Это позволит привлечь дополнительные силы и ресурсы для борьбы со стихией.
Согласно оперативным данным из тг-канала администрации Волгоградской области, в настоящее время жителей Котельниковского района обеспечили теплом. Котельные работают в штатном режиме, для их нормального функционирования подключили резервные источники энергоснабжения.
Представители администрации Волгоградской области, а также сотрудники дежурной региональной диспетчерской службы продолжают следить за ситуацией. Постоянный мониторинг обеспечивает координацию всех сил и служб и оперативное разрешение возникающих задач.
В настоящее время в регионе восстанавливают поврежденные линии электропередач. В филиале ресурсоснабжающей организации ввели особый режим работы, к мероприятиям привлекли специалистов из Волгограда, Волжского и муниципальных районов.
Работники муниципальных служб распиливают и вывозят деревья, которые упали на линии электропередач и оборвали провода.