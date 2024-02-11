Депутат Новосибирска выступил за смертную казнь после убийства бойцом ММА женщины и ребенка

В Новосибирске депутат Законодательного собрания Роман Яковлев призвал вернуть высшую меру наказания — смертную казнь после убийства женщины и ее 5-летней дочери, совершенного бойцом смешанных единоборств Фарходом Рахимзодой.
Чиновник рассказал, что в последние два дня его многие спрашивают, связано ли январское двойное убийство (под Новосибирском были обнаружены тела пятилетней девочки и ее матери) с его заявлением о возвращении смертной казни в России.
«Отвечаю прямо всем интересующимся: да, именно это преступление вызвало такую реакцию. Я надеюсь, что убийца получит заслуженное наказание, и моя позиция будет услышана», — сказал Яковлев..
Напомним, что Фарход Рахимзода, мигрант из Таджикистана, обвиняется в убийстве 39-летней женщины и ее пятилетней дочери. Женщина и ребенок приехали из Казахстана, чтобы купить квартиру и машину в Новосибирске. На эти цели Ольга планировала потратить деньги от полученного ею наследства.