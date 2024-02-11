Депутат Новосибирска выступил за смертную казнь после убийства бойцом ММА женщины и ребенка

Напомним, что Фарход Рахимзода, мигрант из Таджикистана, обвиняется в убийстве 39-летней женщины и ее пятилетней дочери. Женщина и ребенок приехали из Казахстана, чтобы купить квартиру и машину в Новосибирске. На эти цели Ольга планировала потратить деньги от полученного ею наследства.