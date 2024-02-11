Жильцам дома на Нариманова выплатят по 100 тысяч рублей

Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, кто получит увеличенные выплаты из-за обрушения подъезда в доме на Нариманова. 11 февраля сити-менеджер провел встречу с жильцами многоэтажки.
По словам Логвиненко, выплаты получат все люди, которые там зарегистрированы, проживали, являются собственниками.
— 10 тысяч рублей положены за то, что люди находились в зоне ЧС. Еще одна выплата — за потерю имущества. Сначала было предусмотрено 30 тысяч рублей — я принял решение увеличить эту сумму до 100 тысяч.
Напомним, 27 января в доме на улице Нариманова частично обрушилась стена. 28 января у многоэтажки обвалился целый подъезд — к этому времени всех жильцов эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.