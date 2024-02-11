ДТП в Минске: от удара такси протаранило осветительную мачту

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло ДТП с участием автомобиля такси. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По предварительной информации, сегодня утром 36-летняя женщина на автомобиле Mercedes двигалась по улице Бобруйской. При повороте на улицу Свердлова на запрещающий сигнал светофора она не уступила дорогу автомобилю Geely, принадлежащему одному из сервисов такси. Машины столкнулись.



Водитель такси следовал по улице Свердлова со стороны улицы Ульяновской на зеленый сигнал светофора. От удара его автомобиль отбросило за пределы проезжей части, где машина протаранила осветительную мачту.



В результате аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.