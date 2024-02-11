В Ростовской области без света из-за непогоды остались более 260 тысяч человек

Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.
Уже третьи стуки в регионе бушуют сильный снегопад и ледяной дождь. Понижение температуры спровоцировало обледенение на линиях электропередачи. Из-за толстого льда происходят обрывы проводов. В восстновительных работах задействовано примерно 200 аварийных бригад.
— Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники питания, — заявил губернатор Ростовской области. — Дополнительные силы департамента по ЧС и областного минприроды также привлечены для опиловки и уборки поврежденных деревьев.