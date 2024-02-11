Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Александровку

Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский район — на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.