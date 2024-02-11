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Силы МЧС России направлены в Волгоградскую область на борьбу с непогодой

Для ликвидации последствий снегопада в Котельниковский район выдвинулась аэромобильная группировка МЧС России.
Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 88% 754 мм рт. ст. +12°
Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

Разбушевавшийся ветер и ледяной дождь повалили деревья в Котельниковском районе области, что привело к обрыву линий электропередачи.

Напомним, в Котельниковский район для восстановления подачи ресурса направились дополнительные бригады энергетиков. Тепло продолжает поступать в дома жителей благодаря дополнительным источникам электроэнергии.

Также было решено направить 30 сотрудников МЧС России и 6 единиц спецтехники, в том числе снегоболотоход и 2 снегохода для устранения последствий снегопада, сообщили в региональном управлении ведомства.

Ранее на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности главой района было принято решение о введении режима ЧС муниципального характера.

МЧС