Силы МЧС России направлены в Волгоградскую область на борьбу с непогодой

Разбушевавшийся ветер и ледяной дождь повалили деревья в Котельниковском районе области, что привело к обрыву линий электропередачи.
Напомним, в Котельниковский район для восстановления подачи ресурса направились дополнительные бригады энергетиков. Тепло продолжает поступать в дома жителей благодаря дополнительным источникам электроэнергии.
Также было решено направить 30 сотрудников МЧС России и 6 единиц спецтехники, в том числе снегоболотоход и 2 снегохода для устранения последствий снегопада, сообщили в региональном управлении ведомства.
Ранее на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности главой района было принято решение о введении режима ЧС муниципального характера.