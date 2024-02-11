После смертельного ДТП под Пермью возбудили дело

ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости. Пермские следователи возбудили дело после ДТП под Пермью, в котором погибла девочка и трое человек пострадали, сообщает региональный СК.
По данным краевой Госавтоинспекции, 10 февраля на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе автомобиль Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с седаном Volkswagen Polo. В салоне второй иномарки находились двое взрослых и 11-летняя девочка.
По информации следствия, водитель первой иномарки был пьян. В автоаварии девочка-пассажир погибла, также еще три человека пострадали и были доставлены в больницу.
«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а” ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом ПДД)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.