После смертельного ДТП под Пермью возбудили дело

По данным краевой Госавтоинспекции, 10 февраля на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе автомобиль Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с седаном Volkswagen Polo. В салоне второй иномарки находились двое взрослых и 11-летняя девочка.