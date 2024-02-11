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Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

Причиной ДТП в Госавтоинспекции назвали несоблюдение скоростного режима.
Источник: УГИБДД Свердловской области

Три человека пострадали в дорожной аварии, которая случилась днем 10 февраля на автодороге «Южный подъезд к городу Нижний Тагил». По данным ГИБДД, 22-летний водитель за рулем Daewoo Nexia, двигаясь в сторону поселка Старатель с небезопасной скоростью, допустил столкновение со стоящим впереди автомобилем Skoda Fabia. В момент ДТП 63-летний водитель хотел повернуть налево и пропускал встречный поток автомобилей.

Медицинская помощь понадобилась пассажирам Skoda: 62-х летней женщине и девочкам 9 и 6 лет. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Водители прошли освидетельствование на состояние опьянения — оба трезвы. По факту ДТП проводится проверка.