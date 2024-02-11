Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков

Инцидент произошел на национальной трассе, ведущей к пограничному переходу в Дорохуске.
«В Дорохуске фермеры высыпали зерно из грузовиков, грузовики возвращаются на Украину», — приводит слова Меклера журнал Kresy.
Фермеры, протестующие на границе, выступают против ввоза зерна с Украины, которое заполоняет местные рынки, лишая тем самым польских аграриев дохода. При этом, по мнению Меклера, Евросоюз не делает ничего, чтобы как-то исправить ситуацию.
«Печально, что полякам приходится брать дело в свои руки, но когда евроколхоз не слушает, действует против стран-членов, а местные органы власти не могут противостоять — выхода нет», — подчеркнул он.
Днем ранее сообщалось, что на украинско-польской границе из-за блокировки контрольно-пропускных пунктов (КПП) образовалась очередь из 1,3 тыс. грузовиков. Как уточнил пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, протестующие заблокировали три КПП: «Шегини — Медыка», «Ягодин — Дорогуск», «Рава-Русская — Хребене».
Польские перевозчики, а затем и фермеры начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября прошлого года. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. На фоне блокады границы на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров.
16 января текущего года властям Польши удалось договориться с протестующими и подписать с ними соглашение о прекращении блокады погранпереходов на границе с Украиной до 1 марта. При этом 24 января вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что польская сторона после разблокировки контрольно-пропускных пунктов на границе принимает со стороны Украины на 50−60% меньше грузовиков, чем-то, о чем стороны договаривались.
Позднее начиная с февраля польские фермеры возобновили блокировку границы.