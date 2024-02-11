Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков

16 января текущего года властям Польши удалось договориться с протестующими и подписать с ними соглашение о прекращении блокады погранпереходов на границе с Украиной до 1 марта. При этом 24 января вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что польская сторона после разблокировки контрольно-пропускных пунктов на границе принимает со стороны Украины на 50−60% меньше грузовиков, чем-то, о чем стороны договаривались.