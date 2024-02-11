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Пожар произошел в столичном спа-салоне

11 февраля в 22:57 поступило сообщение о возгорании в г. Астане по ул. Ташенова, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.
Источник: EL.kz

В 6-ти этажном административном здании на 1-м этаже в spa салонe произошло горение парильного помещения.

В 23:23 пожар локализован на площади 15 кв.м. Пострадавших нет.

На месте задействованы силы и средства ДЧС г. Астаны (22 л/с и 5 тех.).