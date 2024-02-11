Пожар произошел в столичном спа-салоне

В 6-ти этажном административном здании на 1-м этаже в spa салонe произошло горение парильного помещения.
В 23:23 пожар локализован на площади 15 кв.м. Пострадавших нет.
На месте задействованы силы и средства ДЧС г. Астаны (22 л/с и 5 тех.).
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В 6-ти этажном административном здании на 1-м этаже в spa салонe произошло горение парильного помещения.
В 23:23 пожар локализован на площади 15 кв.м. Пострадавших нет.
На месте задействованы силы и средства ДЧС г. Астаны (22 л/с и 5 тех.).