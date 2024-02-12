ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов

В рамках этого дела в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве 7 февраля прошли обыски. Они проводились, как пояснили источники «Известий», сотрудниками ФСБ и МВД в кабинетах двух чиновников агентства: и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.