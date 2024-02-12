ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов

Некоторые из этих бортов в результате попали в недружественные страны и стали использоваться для оказания западной помощи Украине. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к правоохранительным органам, и подтвердил собеседник в Минтрансе.
В частности, по этим сообщениям, три вертолета Ми-8 принимали участие в СВО на стороне противника, а самолеты Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками. Практика отключения ответчиков позволяет скрывать информацию о маршрутах, по которым борт перевозит грузы.
В рамках этого дела в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве 7 февраля прошли обыски. Они проводились, как пояснили источники «Известий», сотрудниками ФСБ и МВД в кабинетах двух чиновников агентства: и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.
В ходе обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов, уточнил один из собеседников.
Уголовное дело по статье о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего зама Анны Жильцовой, которую уволили из агентства в июне 2023 года после того, как на ее рабочем месте обнаружили антивоенный плакат, говорят два собеседника, близких к правоохранительным органам.
Один из источников добавил, что на Кристину Бывалину также завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).