Криминального курьера из Хабаровска будут судить в соседнем регионе

Установлено, что в апреле 2023 года фигурант откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров. После этого с ним связался неустановленный наниматель, который объяснил, что задача хабаровчанина — забирать у граждан денежные средства и зачислять полученные наличные на определённые счета через банкоматы. За это ему пообещали вознаграждение в размере от 5% и более от полученных сумм.