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Криминального курьера из Хабаровска будут судить в соседнем регионе

Мужчина должен был забирать у граждан деньги и зачислять полученные наличные на определённые счета через банкоматы.

В Приморье полицией завершено расследование уголовного дела криминального курьера из Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Следователем УМВД России по городу Владивостоку завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 34-летнего жителя Хабаровска. Ему предъявлено обвинение в совершении двух мошенничеств в отношении пожилых жительниц Приморского края.

Установлено, что в апреле 2023 года фигурант откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров. После этого с ним связался неустановленный наниматель, который объяснил, что задача хабаровчанина — забирать у граждан денежные средства и зачислять полученные наличные на определённые счета через банкоматы. За это ему пообещали вознаграждение в размере от 5% и более от полученных сумм.

Мужчина согласился и помог телефонным мошенникам похитить в общей сложности более 1,1 млн рублей. Полицейские выяснили, что обе потерпевшие поверили незнакомцам, которые позвонили им и сообщили, будто их родственники спровоцировали ДТП, и теперь необходимы деньги для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности либо лечения пострадавших.

После общения со злоумышленниками пенсионерки отдали прибывшему курьеру свои сбережения. Только спустя время они перезвонили своим близким и поняли, что их обманули.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено на рассмотрение в суд. Фигурант содержится под стражей.