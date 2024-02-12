Криминального курьера из Хабаровска будут судить в соседнем регионе

В Приморье полицией завершено расследование уголовного дела криминального курьера из Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Следователем УМВД России по городу Владивостоку завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 34-летнего жителя Хабаровска. Ему предъявлено обвинение в совершении двух мошенничеств в отношении пожилых жительниц Приморского края.
Мужчина согласился и помог телефонным мошенникам похитить в общей сложности более 1,1 млн рублей. Полицейские выяснили, что обе потерпевшие поверили незнакомцам, которые позвонили им и сообщили, будто их родственники спровоцировали ДТП, и теперь необходимы деньги для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности либо лечения пострадавших.
После общения со злоумышленниками пенсионерки отдали прибывшему курьеру свои сбережения. Только спустя время они перезвонили своим близким и поняли, что их обманули.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено на рассмотрение в суд. Фигурант содержится под стражей.