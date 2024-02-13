В России создали нейросеть для дронов, распознающую технику НАТО

Компания «Хардберри-Русфактор» была основана в 2013 году, ее основным проектом сегодня является дрон-конвертоплан «Ловкий», летающий на «самолетных крыльях», который способен развивать скорость в 2,5 раза быстрее (до 200 километров в час) и дольше (до 1,5 часов) всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров.