В Приморье из-за пожара в частном доме погибла 68-летняя женщина

Минувшей ночью в Приморье произошел пожар, в котором погибла 68-летняя женщина. Случилось ЧП в Партизанске на улице Ольховая, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю. Подробности — в материале.
Как поделились в ведомстве, о возгорании частного дома сообщили по телефону. Когда пожарные приехали к полыхающему зданию, оно полностью было охвачено пламенем. Во время тушения огня спасатели обнаружили в помещении тело погибшей женщины.
Пламя уничтожило около 60 квадратных метров здания, боролись с огнем 13 человек с помощью 4 единиц техники. Причины, по которым произошел пожар, неизвестны, в этом предстоит разобраться специалистам.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что минувшим днем во Владивостоке загорелось кафе узбекской кухни.