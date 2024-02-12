Бойцы ВДВ «Ланцетами» уничтожили арторудия ВСУ на правом берегу Днепра

Как только цели были обнаружены, их координаты передали на командный пункт, где было решено уничтожить их барражирующими боеприпасами «Ланцет». Оператор «Ланцета» подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение, уничтожив прямым попаданием миномет ВСУ.