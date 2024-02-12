Во время разведки территории, контролируемой подразделениями ВСУ на правом берегу Днепра, оператор беспилотника обнаружил технику, которой велся огонь по позициям российских войск.
Как только цели были обнаружены, их координаты передали на командный пункт, где было решено уничтожить их барражирующими боеприпасами «Ланцет». Оператор «Ланцета» подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение, уничтожив прямым попаданием миномет ВСУ.
Таким же образом российские военные уничтожили еще три орудия полевой артиллерии, включая произведенную в США 155-миллиметровую буксируемую гаубицу М777.
Неделей ранее Минобороны показало, как российские военные поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» артиллерийскую позицию ВСУ в районе села Старомайорское Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР). На счету специалистов подразделений беспилотников уже сотни уничтоженных целей противника.
До этого, 1 февраля, польский портал Interia назвал российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» проклятием для поставленных Украине Польшей самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab. С начала специальной военной операции (СВО) было уничтожено около 23 установок Krab, четыре были повреждены.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.