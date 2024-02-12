Минобороны РФ сообщило о поражении группы пикапов ВСУ

«На купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение колонны автомобилей ВСУ в сторону российских позиций. Точные координаты целей были переданы артиллерийским расчетам Западной группировки войск. По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи 1-й гвардейской танковой армии огнем из самоходных артиллерийских установок “Акация” нанесли огневое поражение по групповой цели и уничтожили три единицы техники вместе с боевиками ВСУ», — говорится в сообщении.
После проведения боевой стрельбы артиллеристы сменили огневые позиции на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.
«Действовали быстро и слажено, работали батареей. Сейчас при наличии воздушной корректировки могли забрать цель и одним орудием, но слишком уж удачно нашли маневренную группу. Скорее всего, привезли большую группу на ротацию, так что и технику подбили, и точно сорвали ротацию сил. Помогли нашим парням, а значит еще на шаг приблизили общую победу», — сказал командир батареи с позывным Зевс, которого цитирует Минобороны РФ.