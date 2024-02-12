Минобороны РФ сообщило о поражении группы пикапов ВСУ

«Действовали быстро и слажено, работали батареей. Сейчас при наличии воздушной корректировки могли забрать цель и одним орудием, но слишком уж удачно нашли маневренную группу. Скорее всего, привезли большую группу на ротацию, так что и технику подбили, и точно сорвали ротацию сил. Помогли нашим парням, а значит еще на шаг приблизили общую победу», — сказал командир батареи с позывным Зевс, которого цитирует Минобороны РФ.