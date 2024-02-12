Израиль нанес серию ударов по Рафаху

Ранее в феврале премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал мировое сообщество не допустить наступления Израиля на Рафах. По его словам, ввод войск на территорию города приведет к «насильственному перемещению людей» и гибели мирных жителей. Он отметил, что в Рафахе проживают около 500 тыс. человек.