Расчеты ТОС «Солнцепек» Южной группировки разгромили укрепленные опорпункты ВСУ

Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы. Контроль и корректировка проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.
Как рассказал военнослужащий с позывным Баркас, задачи приходится выполнять разного типа, в основном — уничтожение противника, их укрепленных районов, командных пунктов, массовых скоплений пехоты, минометов, гранатометов. Перед выездом на позицию расчеты ТОС заранее выявляют свои места, поражают цель и быстро уходят.
«НУРС — неуправляемый реактивный снаряд, создает давление и температуру в 3 тыс. градусов. То есть он сжигает кислород и куда бы ни прятался противник — в норы, ям, окопы, трубы — ничто его не спасет. Термоудар, который происходит от взрыва, проникает во все уязвимые места: щели, подвалы, проходы, подкопы и выдавливает оттуда противника. Ничто им не поможет. Поэтому они нас очень не любят», — объяснил Баркас.
ТОС-1А «Солнцепек» предназначена также для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах оборонительного и наступательного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств неприятеля.
ТОС-1А действует с открытых и закрытых позиций. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны накрыть площадь до 40 тыс. кв. м, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением. После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» оперативно сменяют боевые позиции и перезаряжают установки.
8 февраля Минобороны показало, как экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожили долговременные укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении. Блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии ВСУ были поражены вместе с находящейся в них живой силой противника.
2 февраля президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле заявил, что российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) А1 «Солнцепек» работают очень эффективно, их становится всё больше.
28 января специалист в области международных отношений, юрист и аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем блоге заявил, что российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) А1 «Солнцепек» заставили бежать с поля боя солдат ВСУ под Харьковом.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.