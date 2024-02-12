Расчеты ТОС «Солнцепек» Южной группировки разгромили укрепленные опорпункты ВСУ

«НУРС — неуправляемый реактивный снаряд, создает давление и температуру в 3 тыс. градусов. То есть он сжигает кислород и куда бы ни прятался противник — в норы, ям, окопы, трубы — ничто его не спасет. Термоудар, который происходит от взрыва, проникает во все уязвимые места: щели, подвалы, проходы, подкопы и выдавливает оттуда противника. Ничто им не поможет. Поэтому они нас очень не любят», — объяснил Баркас.