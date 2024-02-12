Трое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиками на дороге «Сибирь»

«44-летний водитель грузового автомобиля “МАЗ”, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Иркутска, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным транспортным средством “FAW” с полуприцепом. Во избежание столкновения, следовавший за иностранным грузовиком автомобиль “КАМАЗ” с полуприцепом съехал в кювет».