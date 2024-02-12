Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что для предотвращения пуска противником ракет из переносных зенитных ракетных комплексов экипажи выполнили маневр «змейка» с одновременным отстрелом ложных тепловых целей, после чего вернулись на аэродром базирования. По докладу передовых авиационных наводчиков цель была успешно поражена.
Как рассказал летчик Су-25 с позывным «Небо», удар наносится неуправляемыми авиационными ракетами, был поражен взводный опорный пункт ВСУ.