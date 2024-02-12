Дело по массовому отравлению в популярном кафе вышло на федеральный уровень

Кафе «М-Бургер» в Дальнереченске, где накануне, 11 февраля, предположительно отравились более 20 человек, закрыто. Количество пострадавших все еще уточняется. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ИА PrimaMedia.
По версии следствия, с 5 по 10 февраля в результате несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к производству пищевой продукции с признаками острой кишечной инфекции в медицинское учреждение доставлены более 20 посетителей кафе. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
По информации Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, с признаками кишечной инфекции в воскресенье был госпитализирован 21 человек.
«Возможной причиной инфекции могло стать употребление некачественной пищи в одном из предприятий общественного питания — кафе “М-Бургер”. На предприятии общественного питания для лабораторного исследования отобраны пробы пищевой продукции и смывы с объектов внешней среды на микрофлору, а также проводится обследование сотрудников кафе», — сообщили в ведомстве.
По предписанию ведомства, организация общепита временно закрыта. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Со своей стороны проверку проводит Дальнереченская межрайонная прокуратура, как сообщается в телеграм-канале (18+) ведомства в связи «с увеличением числа местных жителей, госпитализированных с отравлением».