В Красноярске задержали возможную участницу ОПГ Ярослава Малиновского (видео)

По версии следствия, с 1 января 2022 по 14 декабря 2023 года подозреваемая, действуя в составе организованной группы, систематически осуществляла предпринимательскую деятельность без лицензии в торговых точках ломбардов на территории Красноярска, аффилированных Ярославу Малиновскому. Подозреваемые скупали и продавали ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней без лицензии.