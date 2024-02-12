В Красноярске задержали возможную участницу ОПГ Ярослава Малиновского (видео)

Подробности рассказали в Следственном комитете по региону.
По версии следствия, с 1 января 2022 по 14 декабря 2023 года подозреваемая, действуя в составе организованной группы, систематически осуществляла предпринимательскую деятельность без лицензии в торговых точках ломбардов на территории Красноярска, аффилированных Ярославу Малиновскому. Подозреваемые скупали и продавали ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней без лицензии.
В результате преступных действий подозреваемая и иные неустановленные лица извлекли доход от продажи драгоценных изделий в сумме более 12 миллионов рублей.
В отношении подозреваемой возбудили дело по статье «Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Сейчас задержанную поместили под стражу.