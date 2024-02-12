Искали несколько часов: ребенок на востоке Казахстана потерялся в метель

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. Эта история началась утром в воскресенье. Юный житель города Аягоза, восьмилетний Мерей Имангали отправился на лошади к дальнему выпасу, чтобы проверить скотину в степи. Он не смог вернуться домой до темноты, а самостоятельные поиски родителей оказались безуспешными.
Тогда родственники обратились в полицию и к спасателям. По данным полиции, уже через 15 минут на ноги подняли весь личный состав, на место, добавили спасатели, выехали сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС.
По поручению первого заместителя министра обороны — начальника Генштаба генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова к поисковым мероприятиям присоединились 20 военнослужащих войсковой части 10810 на спецтехнике высокой проходимости.
В поисках были задействованы более 100 человек, 17 единиц техники, 2 беспилотных летательных аппарата и 20 лошадей.
Трагедию удалось предотвратить: стражи порядка вместе с местными жителями встретили ребенка на окраине Аягоза.
«Мальчик из-за бурана был дезориентирован. После того, как пурга улеглась он увидел огни фонарей искавших и следовал в этом направлении», — рассказали полицейские.
Ребенка вернули родителям, его здоровью ничего не угрожает.