Искали несколько часов: ребенок на востоке Казахстана потерялся в метель

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. Эта история началась утром в воскресенье. Юный житель города Аягоза, восьмилетний Мерей Имангали отправился на лошади к дальнему выпасу, чтобы проверить скотину в степи. Он не смог вернуться домой до темноты, а самостоятельные поиски родителей оказались безуспешными.