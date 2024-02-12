Полиция ищет хулигана, «избившего» автомобиль на парковке во Владивостоке

Полиция проверяет информацию о хулиганских действиях водителя на улице Ватутина, сообщает ИА PrimaMedia. В пресс-службе полиции уточнили, что с заявлением обратился 43-летний владелец поврежденного авто.
Мужчина рассказал, что не знает, кто мог разбить ему автомобиль. Личность хулигана пока еще не установлена. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
«Устанавливается материальный ущерб, причиненный владельцу автомашины Toyota Platz», — уточнили в ведомстве.
Напомним, вопиющий инцидент произошел в районе дома по улице Ватутина. Неизвестные на микроавтобусе заехали во двор, затем водитель выбежал из машины и буквально «напал» на припаркованную легковушку. Все случившееся попало на видео.