В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.

По версии следствия, в начале января 2024 года иностранный гражданин под выдуманным предлогом привел малолетнюю пострадавшую в одну из саун в Артеме, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием в силу ее возраста и применяя физическую силу, совершил с девочкой насильственный половой акт.