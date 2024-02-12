В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на два месяца гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы края.
По версии следствия, в начале января 2024 года иностранный гражданин под выдуманным предлогом привел малолетнюю пострадавшую в одну из саун в Артеме, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием в силу ее возраста и применяя физическую силу, совершил с девочкой насильственный половой акт.
«Артемовским городским судом по ходатайству следователя заключен под стражу очередной гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении изнасилования 14-летней девочки … По решению суда он заключен под стражу на ближайшие 2 месяца», — говорится в сообщении.