Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Приморье

После посещения кафе «М-Бургер» почувствовал себя плохо 51 человек. Среди пострадавших 35 детей. Все они ели в этом кафе. Состояние всех отравившихся врачи оценивают как стабильное. 33 пациента госпитализированы в Дальнереченскую больницу, ещё 18 человек отправлены на лечение в Кировскую инфекционную больницу.