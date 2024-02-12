Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Приморье

Причиной отравления в кафе в Дальнеореченске стала сальмонелла. Об этом сообщает региональное управление Роспортребнадзора.
Накануне число пострадавших после посещения бургерной здесь достигло 51 человека. Ведомство проводит здесь эпидрасследование.
В заведении уже выявлены многочисленные нарушении. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в результате проверки в кафе выявлены многочисленные нарушения. Руководство заведение не смогло подтвердить, что сотрудники, занятые на производстве, проходили обязательные медицинские осмотры. Кроме того, персонал проходил профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.
Есть вопросы и к сырью, которое использовалось для приготовления пищи. На него не было документов, подтверждающих его безопасность.
Эпидемиологическое расследование массового отравления продолжается. Заведение закрыто до его окончания.
После посещения кафе «М-Бургер» почувствовал себя плохо 51 человек. Среди пострадавших 35 детей. Все они ели в этом кафе. Состояние всех отравившихся врачи оценивают как стабильное. 33 пациента госпитализированы в Дальнереченскую больницу, ещё 18 человек отправлены на лечение в Кировскую инфекционную больницу.