Житель Хабаровского края украл электродвигатель и водяной насос

Житель Амурска украл электродвигатель и водяной насос, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратился директор предприятия, рассказав, что с территории организации пропали электродвигатель и водяной насос общей стоимостью 150 тысяч рублей.
Полиция задержала подозреваемого, им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Мужчина ранее работал на предприятии. Он рассказал, что признался на территорию и похитил оборудование. Двигатель он сдал на металлолом, а водяной насос продать не успел. После задержания он отдал его полицейским добровольно.
Изъятый водяной насос передан на ответственное хранение.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ “Кража”. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.