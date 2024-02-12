Житель Хабаровского края украл электродвигатель и водяной насос

В полицию обратился директор предприятия, рассказав, что с территории организации пропали электродвигатель и водяной насос общей стоимостью 150 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Мужчина ранее работал на предприятии. Он рассказал, что признался на территорию и похитил оборудование. Двигатель он сдал на металлолом, а водяной насос продать не успел. После задержания он отдал его полицейским добровольно.