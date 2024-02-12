Новосибирцев эвакуировали из торгового центра «Галерея»: рассказываем — почему

В Новосибирске прошла массовая эвакуация покупателей и работников из торгового центра «Галерея». Инцидент произошел сегодня, 12 февраля.
— Было сообщение о подозрительном предмете. Людей вывели на улицу. Работникам магазинов дали отгулы, — передает с места корреспондент КП-Новосибирск.
На место уже выехали спецслужбы. Как сообщается в группе «АСТ-54», все из-за предмета, похожего на рацию. Он был закреплен в зоне отдыха на первом этаже.
— Многие пошли греться в метро, пока саперы не закончат работу, — уточнил корреспондент.